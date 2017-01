Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Krasjet ved E18-avkjørsel

Bilisten hevder han ble blendet av sola og krasjet rett i skiltet langs E18. 23.01.2017 kl 11:04 (Oppdatert 11:40)

Frank Johannessen

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Ulykken ble meldt klokken 10.53 fra E18-avkjørselen til Rykene. Den første meldingen tydet på at en bilist hadde krasjet i et skilt i avkjørselen. Patruljen som sjekket saken kom frem til det samme, og tok førerens forklaring om sola i øynene og bekreftet at et trafikkskilt hadde fått merke sammenstøtet og ble skadet. Det ble ikke noe personskade, men politiet oppretter allikevel en sak på det. Klokken 11.20 er bilberger på stedet.