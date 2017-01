Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Krasjet i E18 avkjørsel annonse En personbil skal ha krasjet i et skilt på E18 i Arendal. 23.01.2017 kl 11:04

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Politiet melder at en bilist skal ha kjørt inn i et skilt ved E18-avkjørselen til Rykene klokken 10.53.

Det skal ikke være personskade, men en politipatrulje er allikevel sendt til stedet for å sjekke forholdene. annonse