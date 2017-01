Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Kranglete gjester på byen i natt

Politiet i Aust-Agder fikk melding om flere kranglete gjester på byen natt til lørdag. 14.01.2017 kl 08:00

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Første melding til politiet kommer klokken 01.15: - Melding om kranglete gjest på utested i Grimstad. Går rundt i sentrum og lager bråk, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt. Andre melding tikker inn klokken 01.30: - Kranglete gjest på utested i Lillesand. Forlater stedet og går et annet sted, skriver operasjonsleder. Klokken 01.45 får politiet enda en melding om trøblete gjester: - Bråkete gutter på utested i Risør. Bortvist fra stedet, skriver politiet.