annonse annonse annonse Kortfilmfestivalen får nesten tre millioner kroner i tilskudd Arkivbilde: Grimstad kulturhus, hvor Kortfilmfestivalen arrangeres. (Foto: ) annonse 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt (NFI). Kortfilmfestivalen i Grimstad får 2.965.000 kroner. 10.01.2017 kl 17:36

16, 3 millioner kroner er driftstilskudd og 1,3 millioner kroner er i prosjekttilskudd. Tilskuddene skal styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge, skriver NFI i en pressemelding tirsdag. Blant de 25 norske filmfestivalene som får tilskudd får Kortfilmfestivalen i Grimstad 2.965.000 kroner. – Det hersker bred politisk enighet om at filmfestivaler utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge. Ved å øke rammene for festivalvirksomhet, styrker vi de norske filmfestivalene og bidrar til gode møteplasser mellom film og publikum, sier direktør Sindre Guldvog ved NFI. – Med de eksisterende rammene må vi prioritere, og vi har lagt til grunn at vi både ønsker en kvalitativ utvikling av festivalene, og å sikre geografisk spredning av filmkulturen, skriver festivalutvalgets leder, Nina Refseth, i sin innstilling. Blant de andre festivalene som for tilskudd er Amandusfestivalen (1.000.000 kroner), Barnefilmfestivalen i Kristiansand (1.250.000 kroner), Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) (1.600.000 kroner), Den norske filmfestivalen (DNF) (2.600.000 kroner), Arabiske filmdager (FFS) (100.000 kroner) og Bollywood filmfestival (300.000 kroner). (©NTB) annonse