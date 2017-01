Konkurransetilsynet følger Rema-striden PRISKRIG: Rema 1000, her ved butikken på His i Arendal. (Foto: Vidar Fløde) annonse Konkurransetilsynet holder øye med den nye bestevennstrategien til Rema 1000. 11.01.2017 kl 14:04

NTB

– Jeg kan ikke kommentere om vi har vært i dialog med Mack eller noen av de andre leverandørene som blir lidende av Remas nye strategi. Men jeg kan si at vi følger nøye med på dagligvaremarkedet, og kjenner selvfølgelig til Remas strategi, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til NRK.

Som en del av markedsfremstøtet har butikkjeden sagt at den vil knytte seg tettere til utvalgte leverandører, og droppe andre leverandører på landsbasis. Gabrielsen sier at det ikke er noe ulovlig i det selskapet gjør.

– Det er ikke forbudt for en leverandør å ha en bestemt markedsandel. Vi kontrollerer imidlertid oppkjøp og fusjoner, og dersom noen får en høy markedsandel gjennom et oppkjøp, kan det føre til at vi stanser det, sier han.

Tall fra Bryggeriforeningen viser at Carlsberg, Rema 1000s nye bestevenn, har 55 prosent av markedsandelen på øl i Norge.

– Generelt vil flere likeverdige konkurrenter gi bedre konkurranse. Høy konsentrasjon på leverandørsiden er imidlertid ikke spesielt for ølmarkedet. Dette er tilfelle i en rekke av markedene for leveranser til dagligvarekjedene, sier Gabrielsen.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg for kategori og innkjøp i Rema 1000 sier at de redegjorde for bestevennstrategien for tilsynet i fjor høst. (©NTB)