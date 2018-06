Kongens gardemusikanter kommer til Arendal GLEDER SEG: Arendal veterankorps er vertskap – og skal også være oppvarmingsband for Hans Majestet Kongens garde. (Foto: ) STASELIGE: Mange korpsmusikanter og andre synes det er stas å se disse. (Foto: ) annonse – Den 21. juni kan korpsfolk i hele fylket glede seg. 19.06.2018 kl 10:08 (Oppdatert 10:10)

Innsendt

– Den 21. juni kan korpsfolk i hele fylket glede seg. Denne dagen er veteranene vertskap for selveste gardemusikken, og hele drilltroppen stiller også opp og skal ha oppvisning.

For mange av oss som selv spiller i korps, er Gardemusikken noe av det kuleste vi vet om, og noen vi ser skikkelig opp til.

Hvem blir vel ikke imponert hver gang Garden briljerer, og er jo en stor inspirasjon for oss alle.

Tenk at dette er gutter og jenter som er inne til førstegangstjeneste i det militære, og at de blir så flinke på så kort tid.

– Nå kan altså hele denne fantastiske troppen oppleves live, Og alle arrangementer er gratis for byens befolkning!

– I hele 2018 er det Korpsenes år, og hva passer vel bedre enn å arrangere et «mini-stevne» for alle korpsene i Arendal sammen med selveste Gardemusikken?

Dette blir en opplevelse for livet for mange, og hva er vel kulere enn å kunne si at man har marsjert og spilt sammen med Garden!

Selve arrangementet finner sted torsdag 21. juni. Det hele åpnes med en drilloppvisning på Norac Stadion på ettermiddagen.

– Etter at oppvisningen er ferdig blir det oppstilling og oppmarsj gjennom byens gater.

Ett par av korpsene i Arendal er dessverre ikke hjemme, men vi som er hjemme, stiller til marsjering, og håper dette vil skape stor stemning i byen.

For at konserten med Garden skal få den rammen de fortjener, har Arendal Veterankorps leid en stor lekter som skal ligge midt i Pollen.

De har fått økonomisk støtte til dette fra flere hold, og er superstolte over å kunne tilby en slik scene.

– Kaptein Jan-Erik Synnes er superfornøyd med det, og de gleder seg til å spille på denne.

Og tro ikke at Arendal Veterankorps er så opptatt med å arrangere at de selv ikke skal spille.

De skal være oppvarmingsband for Gardemusikken, og dette synes medlemmene er helt topp og litt skummelt. Vi skal spille mye variert musikk, og korpsets faste dirigent Jorge Dinis er kjempeklar til å gire opp sine musikanter til å yte sitt beste!

Sentrumsselskapet Arendal By spiller også på lag, setter stor pris på samspillet med Arendal Veterankorps og Gardemusikken og ser frem til konserter og fullsatt Pollen under kveldsåpent 21. juni.

Artikkel publisert av Nina Tynes Heen, Arendal veterankorps, Sideblikk på nett