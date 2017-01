Kommunen har hatt boplikt siden 1985. Nå skal den opp til debatt

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

BOPLIKT: Lillesand er en av de rundt 80 kommunene her i landet som har helårs boplikt for bolighus. (Foto: )

Lillesand kommune har hatt boplikt siden 1985. Nå skal politikerne diskutere om det er på tide med en endring av boplikten. 12.01.2017 kl 13:45

På sitt neste møte skal formannskapet diskutere om en endring av boplikten skal ut på høring. Det skriver Lillesands-Posten. Rådmannen har laget et høringsnotat og foreslår to alternativer overfor bystyret, enten revidere dagens forskrift i forhold til hvilke områder som boplikten bør gjelde. Eller oppheve hele boplikten. I 2012 forsvant boplikten på Ågerøya, som var den siste øya i kommunen hvor det var krav om helårsbolig. Forut for vedtaket lå en årelang og til tider krass debatt om kravet til å bo på øya. I 2014 vedtok et klart politisk flertall i Grimstad å oppheve boplikten som ble innført i 1990 for sentrum, Biodden og Rønnes. Bystyret i Arendal vedtok 27. mars 2014 med 24 mot 15 stemmer i bystyret å oppheve boplikten. Den gang var det kun 80 av landets 428 kommuner som fremdeles hadde boplikt. annonse