Komitéleder: Færre frykter 17. mai-terror

Over hele landet er beredskapen forhøyet i forkant av 17. mai, men i år opplever lederen for 17. mai-komiteen i hovedstaden at færre frykter terror enn i fjor.



I fjor lot flere barn og voksne være å delta i feiringen for å unngå folkemengdene.

– Alle politidistrikt har forhøyet beredskap på 17. mai. Det er politimesterne i det aktuelle politidistriktet som er ansvarlig for å vurdere lokal beredskap og eventuell iverksetting av tiltak, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB.

– Mindre frykt

I fjor la terrorfrykt en demper på feiringen av nasjonaldagen i Oslo. Men i år sier leder for 17. mai-komiteen i hovedstaden, Eirik Lunde, til P4at han ikke har fått rapporter fra skoler som er bekymret for terror.

– Jeg tror at det er en kombinasjon av at nyhetsbildet er litt annerledes i år, og at folk opplevde at sikkerheten var godt ivaretatt i fjor, sier Lunde.

25.000 barn fra 119 skoler skal gå i årets tog i Oslo sentrum, og Lunde oppfordrer alle til å delta.

– Det kommer til å bli en folkefest slik som vi er vant til, og jeg er helt trygg på at politiet og beredskapsetaten gjør det de kan for å gjøre det tryggest og triveligst mulig for alle, sier han.

Ingen trusler

I forkant av årets store festdag har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyst om at det ikke foreligger noen konkrete trusler.

– Per nå er ikke PST kjent med noen konkrete trusler mot verken 17. mai eller andre merkedager. Samtidig har Norge aldri hatt bedre beredskap, sa seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisentidligere i uken.

Til tross for at PST vurderer at trusselrisikoen er lavere enn i fjor, setter politiet i Oslo og andre steder også i år inn ekstra sikkerhetstiltak.

– Vi går aldri i detalj om sikkerhetstiltak – og tiltakene som eventuelt blir iverksatt vil variere fra distrikt til distrikt. Men, vi kan opplyse om at det vil bli iverksatt både synlige og usynlige tiltak 17. mai. Bevæpning kan være et eksempel på et synlig tiltak som politimesterne velger å implementere, sier Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB.

