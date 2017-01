Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kolliderte med bil og begynte å slåss annonse En bilfører fra Risør nøyde seg ikke bare med å kjøre i beruset tilstand – og kollidere med flere biler, han fortsatte like godt fredagskvelden med å utøve vold mot bileierne. 20.01.2017 kl 22:41

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Den noe spesielle hendelsen fant sted i Risør ved 20-tiden fredag kveld. – Bilfører mistenkes for kjøring i beruset tilstand. Han har kollidert med et par biler, men det er ikke snakk om noen personskader. Kun små materielle skader, melder kveldens operasjonsleder i Agder politidistrikt. Men det sluttet ikke der. Føreren som nå er mistenkt for å ha fyllekjørt gikk deretter til angrep mot en av bilførerne som eide en av bilene han kjørte inn i. – Derfor anmeldes han for å ha utøvet vold mot en av de andre bilførerne. Han ble tatt med til legevakt først og deretter satt i arresten, melder operasjonslederen. annonse