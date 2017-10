Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Knask og knep: Kan du disse halloween-reglene? PYNT: Hvis folk har pyntet og tent lys ute, er halloweenmonstre velkommen. (Foto: Arkiv) Her er noen kjøreregler for dem som vil gå rundt på halloween – og for dem som kan få besøk. 31.10.2017 kl 08:25

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 957 46 871 LES OGSÅ Hvor skummel er du? Send oss et bilde Det er kun lov å gå på knask eller knep-vandringer 31. oktober. Feiringer hjemme osv. må dere gjerne ha andre dager, men selve knask- eller knepvandringer er kun tillatt selve halloween

Ikke gå etter klokken 21. Da er folk flest klare for kvelden, og ingen er begeistret for å få små monstre på døren så sent.

Utelysene av = ikke velkommen. Her bor det nok noen som ikke er så glad i små halloweenmonstre og som heller ikke har godis til sukkerhungrige små. Gå videre til neste hus.

Vis hensyn. Tenk over hvem du ringer på hos. Er det små barn som åpner døra, setter man ikke i et brøl. Er det noen man ikke kjenner, spør pent. Husk å si takk for godteri.

Det er ikke alle som vet at det er halloween. Så er det noen med tom godteskål, ønsk dem en god kveld videre og gå til neste hus.

Bruk refleks. Ikke gå alene.

De største barna må huske at de små kan bli redde når de møter dem ute. Ta gjerne av masken da. Kilde: Smabarnsforeldre.no Irene Hegge Guttormsen irene@agderposten.no

