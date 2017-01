Klarte ikke redde huset – hindret Lyngør-brannen å spre seg KRAFTIG BRANN: Det er stor spredningsfare, opplyser brannvesenet. (Foto: Tipser) Lyngør Lyngør, tettbebyggelse i Tvedestrand kommune, Aust-Agder, på småøyer (Steinsøya, Holmen, Odden, Lyngøya, dels også Askerøya) utenfor Lyngørfjorden, øst for Tvedestrand tettsted.

Øysamfunnet har ikke bilveier.

Kjent feriested. Rett øst for Lyngør, på Kjeholmens sørspiss, ligger Lyngør fyr.

I 2015 bodde det 77 personer på Lyngør inkludert Askerøya i sørvest, de aller fleste langs Lyngørsundet annonse Med stor fare for spredning ble alle tilgjengelige brannmannskaper sendt til Lyngør. I mellomtiden prøvde naboer fortvilet å slå ned brannen. 20.01.2017 kl 20:12 (Oppdatert 09:06)

Nødetatene fikk melding om brannen på Lyngør like over klokken 20.00:

På 110-sentralen opplyste operatør John Lien at alt tilgjengelig mannskap er på vei ut til øysamfunnet, samt politi og ambulansepersonell.

Redningsskøyta ble sendt ut fra Arendal. Andre mannskaper reiste til Lyngør med båt fra Tvedestrand.

2001, Lyngør, melding om brann i enebolig - skal ikke være personer inne. Nødetater på vei.Oppdateres — Politiet i Agder (@politiagder) 20. januar 2017

Skal stå tomt

Ingen personer skal befinne seg i huset, sa 110-operatør Lien til Agderposten.

OVERTENT: Eieren var bortreist da huset begynte å brenne. Foto: Tipser

– Vi har fått vite at eier av huset er i Oslo.

– Det er stor spredningsfare, la Lien til da Agderposten snakket med 110-operatøren i 20-tiden.

Fortvilte naboer

Boligen som brant, var et nyere hus i Sandbukta, et byggefelt fra 1980-tallet. Det inngår altså ikke i den verneverdige trehusbebyggelsen på øya.

brannvesenet er på stedet, huset er fullstendig overtent og vil brenne ned. — Politiet i Agder (@politiagder) 20. januar 2017

Agderposten var ikke i kontakt med fortvilte beboere i området:

– Vi har ikke vann å slukke med, sier en Lyngør-kvinne til Agderposten.

Naboer tømte det de hadde av pulverapparater på det brennende huset, og fikk også etter hvert tak i slanger til slukkingen.

Brukte hageslanger

Klokken 20.54, vel en snau time etter meldingen, var brannvesenet på stedet.

BRANT NED: Slik så branntomta ut ved morgengry lørdag. Foto: Tipser

Brannmannskapene konstaterte raskt at huset var fullstendig overtent, og ikke kunne reddes.

Klarte å hindre spredning

Brannvesenets overbefalsvakt Terje Henriksen sier klokken 21.20 at faren for spredning er over. Kun ett hus fikk skader i brannen.

– Det er bare litt av grunnmuren som står igjen av boligen nå, sier Henriksen.

Han takker en gunstig vindretning – bort fra de to nærmeste husene – for at det ikke gikk verre.

– Hadde vinden blåst andre veien, hadde vi hatt et problem.

Lang responstid

Overbefalsvakten erkjenner at det er lang responstid både med bil og båt til Lyngør.

– Naboer gjorde det de kunne for å hindre spredning. Det vil jeg si har fungert, i tillegg til at vindretningen blåste «vår vei».

Da brannvesenet ankom, gikk det raskt å få ressursene som trengtes i sving. Redningsskøyta bisto med vannforsyningen, mannskaper kom inn både fra Tvedestrand og Arendal, og frivillige hjalp med slangeutlegg.

– Det var stor interesse for å bidra blant folk på Lyngør, sier brannvesenets Terje Henriksen til Agderposten.

I 21-tiden pågikk det fortsatt slukking. Arbeidet handlet om å trekke begrensningslinjer for å hindre at det ikke blusset opp branner i busk og kratt.

– Vi har noen timer med slukningsarbeid foran oss, vurderer overbefalsvakten fra Østre Agder brannvesen.

Uviss årsak

Lørdag morgen er årsaken til brannen forsatt ukjent, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agder-politiet.

– Teknikere skal undersøke brannstedet mandag. Saken etterforskes av politiet i Arendal, sier Ugland.

Huset er, som et bilde i denne saken viser, helt nedbrent.