Klaget på naboen som støvsugde bilen i Arendal på en søndag En frustrert beboer i Arendal ringte politiet da naboen begynte å støvsuge bilen søndag. Han fikk lite gehør. 27.08.2017 kl 13:38 (Oppdatert 13:49)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet melder om hendelsen på Twitter klokken 13.25 søndag. – Klage på nabo i Arendal som støvsuger bilen. Denne saken blir ikke prioritert, slår operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt fast. Loven om helligdagsfred omhandler nemlig kun det som defineres som «utilbørlig larm». LES OGSÅ: Dette kan du - og dette kan du IKKE - gjøre på en søndag Politiet har tidligere advart mot at både motorsagbruk og gressklipping faller innenfor bestemmelsen om slik «utilbøyelig larm», men altså ikke støvsuging av bilen. – Noe støy må man tåle. Ellers er det stille i Agder, opplyser operasjonslederen.

