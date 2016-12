Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Kjørte ut på glatta og havnet på taket

Fører uskadd etter utforkjøring i Birkenes. 23.12.2016 kl 07:17 (Oppdatert 07:29)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Ulykken ved Kylland på fylkesvei 406 ble meldt politiet klokken 6.47 fredag morgen: – En bil har kjørt av veien og havnet på taket, melder operasjonsleder via Twitter. Da bilen ble funnet var den tom. Airbag var utløst. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! – Politiet fikk etter hvert en telefon fra sjåførens far, som kunne fortelle at sønnen var i god behold, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder-politiet til Agderposten. Det var en 20-åring fra Birkenes som satt bak rattet. Glatt veibane antas å være årsaken til ulykken. annonse