Kjørte ut og traff stolpe

Én person ble kjørt til legevakt etter ulykken ved rasteplassen på Østerholtheia i Gjerstad. 27.12.2016 kl 15:59 (Oppdatert 17:27)

Tarald Reinholt Aas

Ulykken på Østerholtheia ble meldt klokken 15.42. Via Twitter opplyser Agder-politiet: – En bil skal ha kjørt av veien i retning øst. Nødetatene er på vei. Fremme på stedet viser det seg at det er mindre personskade og små materielle skader på bilen. Traff stolpe Politi på stedet vurderer ulykken som et hendelig uhell, forårsaket av glatt vei. Bilen befant seg i avkjøringen inn til rasteplassen – ikke på E18 – da ulykken skjedde. På vei ut tok bilen med seg en lysstolpe. SLAPP HELDIG FRA DET: Bilen fikk skader på høyre side, der den traff en lysmast. Det ble mindre personskader. Foto: igjerstad.no Da igjerstad.no var på stedet, var den kvinnelige sjåføren tatt inn i ambulansen for medisinsk vurdering. Trolig uskadd Hun ble siden kjørt til legevakt. – Det virket ikke som det var personskade, sier operasjonsleder Sverre Birkeland i Agder-politiet. Kort etter klokken 16 gikk trafikken som normalt forbi ulykkesstedet. Vegtrafikksentralen er varslet om de glatte kjøreforholdene.