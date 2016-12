Kjørte ut og fikk taxitur til legevakten. Der slo han seg helt vrang

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

SLO SEG VRANG: 25-åringen krevde blant annet å få utlevert røntgenbildene etter sjekken på legevakten i Arendal. (Foto: )

Den promille-mistenkte 25-åringen knuste leker på lekerommet – og krevde å få med seg røntgenbilder.

23.12.2016 kl 07:43

Serien av hendelser begynte med et utforkjøring på moped ved Løddesøl i Arendal, meldt klokken 2.37 natt til fredag. Etter å ha kjørt av veien fikk den 25 år gamle mopedisten skyss av en taxi til legevakten i Arendal. Ifølge operasjonsleder Per Kristian klausen i Agder-politiet, nektet han så å forlate sykehuset etter endt behandling. Han krevde å få med seg røntgenbilder. – Han oppførte seg aggressivt, og knuste noen leker på lekerommet, melder operasjonslederen via Twitter. I neste omgang det ikke en taxi, men politiet, som plukket ham opp, og kjørte 25-åringen til arresten. Mannen er godt kjent av politiet fra før, sier Klausen til Agderposten. I tillegg til oppførselen på legevakten, må ha han nå svare for angivelig promillekjøring uten førerkort.

Tarald Reinholt Aas
tarald.reinholt.aas@agderposten.no