Kjørte ut av veien og krasjet i lyktestolpe En personbil kjørte ut av Sømsveien i Grimstad natt til søndag. Her er politiloggen. 15.10.2017 kl 07:18

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 02.31. En enslig bil hadde kjørt av veien og truffet en lyktestolpe på Sømsveien som ligger på Fevik. Nødetatene rykket ut til stedet. Politiet melder at airbagene ble utløst under utforkjøringen. - Det ble materielle skade på bil og stolpe. Ingen personskade, forteller operasjonsleder i Agder politidistrikt. Politiet oppretter sak på hendelsen. Slagsmål på utested Tidligere på kvelden, klokken 00.43, fikk politiet melding om slagsmål på et utested i Tvedestrand. - Kamphanene hadde gått hvert til sitt da politiet ankom, forteller politiet. Skadeverk på Nes Verk Klokken 20.42, lørdag kveld, fikk politiet melding om ruteknusing på en butikk på Nes Verk i Tedestrand. Politiet fikk kontroll på to mistenkte. Saken følges opp videre over helga.

