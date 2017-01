Kjørte med is på bilruta – mistet lappen DÅRLIG SIKT: Hvis du slurver med isskrapa kan det koste deg både bot og førerkort. Det fikk en eldre kvinnen erfare i Skien torsdag kveld. (Dette bildet er tatt i en annen sammenheng). (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Andre trafikanter måtte gripe inn da kvinnens bil sjanglet nedover gata i Skien. Politiet er oppgitt over at bilister kan finne på å kjøre ut på veien uten å ha skrapt bilrutene fri for is. 05.01.2017 kl 19:16 (Oppdatert 22:00)

Martin Øyvang (Varden)

Politiet fikk torsdag kveld en telefon om at en bil var stanset i Hesselberggata i Skien etter svært vinglete kjøring.

– Det viste seg at det var en kvinne i 60-årene som hadde kjørt bil uten å skrape frontruta fri for is. Da hun kjørte i Hesselberggata kjørte hun blant annet opp på et fortau, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt.

Ifølge politiet var det andre bilister som kontaktet dem.

– Kvinnens kjøring var så ustabil at andre trafikanter måtte gripe inn og få stanset bilen hennes før det gikk galt. Heldigvis ble ingen personer skadet, sier Småge.

Mistet lappen

Da politipatruljen kom frem til stedet, så de at nesten hele frontruta var dekket av is. Dermed ble valget enkelt.

– Hun ble fratatt lappen på stedet og blir anmeldt for kjøringen, sier Småge.

– Uforståelig

Han håper hendelsen kan være til skrekk og advarsel for andre.

– Det er så viktig at man har fri sikt til alt utenfor bilen. Å skrape rutene på bilen med det været vi har nå tar på ingen måte lang tid, så det er jo egentlig uforståelig at folk ikke gjør det. Det er farlig både for en selv og for andre, sier operasjonslederen.