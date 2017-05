Kjørte i 141 km/t på E18 ved Fevik - der var også politiet TATT AV POLITI: En 26-åring kjørte i 141 km/t i 90-sonen på E18 ved Fevik. (Foto: Illustrasjonsfoto) annonse En 26 år gammel mann tråkket litt for hardt på gassen i 90-sone ved Fevik og mistet lappen. Les mer fra politiloggen. 20.05.2017 kl 07:48 (Oppdatert 07:51)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Grimstad 23.20: Mistet lappen

En mann på 26 år anmeldes for å ha kjørt i 141 km/t i 90-sone på E18 ved Fevik. Førerkortet beslaglegges

Arendal 23.30: Forkommen jente

Politiet får meldnig om jente i Arendal som virker litt forkommen. Politiet kjører henne hjem.

Arendal 01.20: Mistanke om ruskjøring

UP stanser en bilfører i Barbu. Politiet mistenker bilføreren for å være ruset på narkotika. Førerkort blir beslaglagt og vedkommende tas med for å avlegge utvidet blodprøve.

Arendal 01.50: Betalingsterminal forsvunnet

En betalingsterminal er stjålet fra et utested i Arendal. Betjeningen mistenker en dame for å tatt den.