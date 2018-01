Kjørte av veien – havnet oppå kirkegårdsmuren HAVNET PÅ MUREN: Bilen havnet på kirkegårdsmuren i Froland og måtte ha bergingsbil med kran for å løfte bilen av kanten. (Foto: Tipser) annonse Skodaen maktet ikke å holde seg på veien. Med et brak havnet den oppå muren som omkranser kapellet. 27.01.2018 kl 16:46 (Oppdatert 20:36)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Lørdagens hendelse skjedde i Froland og ved kapellet der en yngre mannsperson har vært uheldig på glatta..

Det var klokken 16.06 Agder politidistrikt meldte om hendelsen:

– Melding om bil som har kjørt av veien og havnet på muren som omkranser kapellet i Froland. Politiet er på stedet, ikke personskade, forteller operasjonsleder Miriam Stausland til Agderposten.

– Det dreier seg om et uhell der bilen har kommet ut av veibanen/parkeringsplassen og havnet på kirkegårdsmuren. Det opprettes sak da det er brudd på veitrafikklovens paragraf 3, sier hun, og legger til at det er bestilt bergingsbil med kran for å løfte bilen av muren.