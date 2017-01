Kjøleskap begynte å brenne i dagligvarebutikk

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Det var Østre Agder brannvesen som meldte om branntilløpet i butikken i Valle sentrum. Setesdal brannvesen rykket ut til butikken som ligger i Nordibøvegen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll på brannen. Klokken 12.01 meldte politiet at brannen var slukket. - Brannvesenet har vært på stedet og politiet er på stedet. Brannen skal ha startet i et kjøleskap og ble raskt slukket, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt. Det er ikke meldt om noen skade ut over dette. Brannårsaken er ukjent. Politiet har opprettet sak på forholdet.