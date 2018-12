Kjenner du noen som bor alene? Da bør du tipse dem om dette i dag Glemmer: Unge mennesker som bor alene glemmer å sjekke røykvarsleren, viser en ny undersøkelse. Nå oppfordrer brannvesenet til at man tipser folk som bor alene om å sjekke batteriet på varsleren. (Foto: Shutterstock) Manglet batteri: Brannekspert Øystein Øren i Frende med en røykvarsler som manglet batteri da det begynte å brenne. (Foto: Frende) Er du under 30 og bor alene er sannsynligheten liten for at du gidder å sjekke røykvarsleren din. Det viser en ny undersøkelse. 01.12.2018 kl 08:48 (Oppdatert 08:52)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

1. desember er Røykvarslerdagen, hvor forsikringsbransjen vil at du skal skifte batteri i røykvarsleren din,

I den forbindelse har forsikringsselskapet Frende fått utført en ny undersøkelse om brannsikkerhet i Norge. Undersøkelsen fra YouGov gir grunn til bekymring.

LES OGSÅ: 32 branndøde i Aust-Agder siden år 2000

Sjekker ikke

- Det er flest unge som bor alene som gir inntrykk av at de ikke bryr seg, sier brannekspert Øystein Øren i Frende.

I undersøkelsen svarer én av fem i denne gruppen at de ikke husker sist de sjekket om røykvarsleren virket, at de ikke vet når de sjekket sist, eller at de aldri har gjort det.

- Bare tre av ti unge sier de sjekker røykvarsleren en gang i året eller kun hvis den piper, forteller branneksperten.

Til sammenligning sjekker syv av ti over 30 år en eller flere ganger i året.

Bør sjekkes hver måned

- Røykvarsleren bør testes månedlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør skiftes en gang i året, gjerne 1. desember som er Røykvarslerdagen, sier Janicke Larsen som er avdelingsleder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen.

- Røykvarsleren kan redde livet ditt, sier hun.

- Hvis det begynner å brenne hjemme hos deg, er tidlig varsling om brannen det viktigste for å komme deg ut og i sikkerhet. Virker ikke røykvarsleren er det ikke sikkert at du våkner, sier Øystein Øren.

Desember har flest branner

Branneksperten håper alle som har noen de bryr seg om, sender en melding eller en snap med hint om å sjekke røykvarsleren i dag.

Vi vil minne om viktigheten av å ha fungerende batteri i røykvarsleren, slokkeutstyr som er i orden og ryddige rømningsveier. Vi fraråder også komfyrbruk i sene nattetimer etter en tur på byen, og anbefaler å kjøpe mat på veien hjem, sier Janicke Larsen i Bergen brannvesen, og forteller at de hvert år har en kampanje med dette budskapet spesielt rettet mot studenter.

Desember var måneden med flest branner i fjor, hele 313.