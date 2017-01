Kjell Ingolf Ropstad kan bli KrFs nye nestleder PÅ VEI MOT KRF-TOPPEN: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (Krf) kan bli KrFs nye nestleder. annonse Vårt Land skriver at det ligge an til at valgkomiteen innstiller Kjell Ingolf Ropstad til KrFs nye nestleder. 31.01.2017 kl 20:37 (Oppdatert 20:41)



Vårt Land skriver at etter det avisen kjenner til vil Kjell Ingolf Ropstad takke ja til å bli valgt og at valgkomiteens innstiller kan skje om svært kort tid.

Videre skriver avisen at for to år siden ønsket et stort flertall av KrFs fylkeslag å få Ropstad inn i den øverste ledelse. Det lå det an til kampvotering mellom han og Dagrun Eriksen, men Ropstad ville ikke stå i veien for Eriksen. Nå er oppfatningen annerledes.

Ifølge Vårt Land mener grasrota i KrF at det nå er Ropstads sin tur, og viser til at Rogaland KrF har foreslått Ropstad inn i ledertrioen for tredje gang på rad. Flere kjernefylker har gjort det samme.

Avisens kartlegging ved de to forrige nestledervalgene viste at Ropstad samlet støtte fordi man ønsket yngre krefter inn i posisjon.

Til tross for at Ropstad bare er 31 år, har han sittet snart åtte år på Stortinget og inngår i partiets førsteoppstilling av dem som brukes i dueller og krevende debatter.