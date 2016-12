Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Kitron signerer ny kjempekontrakt Kitron.: Kitron. (Foto: ) Kitron har inngått avtale om en kjempekontrakt med en verdi på 300 millioner kroner. 27.12.2016 kl 09:15

Kitron har inngått avtale med en ledende industrileverandør. Den potensielle kontraktsverdien er 300 millioner kroner over en treårsperiode, opplyser selskapet i en pressemelding. Avtalen omfatter produksjon av elektronikk og relaterte tekniske tjenester for automatiserings- og kraft-teknologi, opplyses det. Kitrons fabrikk i Arendal vil håndtere hoveddelen av produksjonen og alle leveranser. Deler av produksjonen er planlagt ved Kitrons fabrikker i Litauen og Kina. – Vår evne til å levere avanserte industrialiseringstjenester, testutvikling på vår proprietære SATS-plattform samt kostnadseffektiv produksjonsautomatisering var viktige faktorer for å vinne denne kontrakten. Avtalen bekrefter vår ledende posisjon som en leverandør av tjenester innen elektronikkproduksjon for Industri-segmentet i Skandinavia, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron ASA i pressemeldingen. annonse