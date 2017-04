Kansellerer alle avganger også i dag Innstilt: Alle Fjord Cats avganger mellom Kristiansand og Hirtshals er kansellert også onsdag. (Foto: ) annonse Alle Fjord Lines avganger fra Kristiansand til Hirtshals er innstilt onsdag. 12.04.2017 kl 09:03

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

– Det er ingen nye problemer, men samme status som i går, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line til Fædrelandsvennen.

1.000 passasjerer rammes

På Fjord Lines nettsider opplyser selskapet følgende:

«Alle avganger Kristiansand-Hirtshals/Hirtshals-Kristiansand onsdag 12.04.17 er kansellert på grunn av tekniske problemer med HSC Fjord Cat.Vårt kundesenter kontakter berørte gjester for ombooking eller avbestilling. Vi beklager de ulemper kanselleringen måtte medføre».

Rundt 1.000 passasjerer rammes av kanselleringene onsdag.

– Vi hadde rundt 1000 bookede gjester til dagens avganger, som alle enten har blitt flyttet til andre avganger med oss, eller har fått pengene tilbake, sier Ternblom til Fædrelandsvennen.

Tekniske problemer

Også mandag og tirsdag ble seilingene mellom Kristiansand og Hirtshals kansellert. Mandag på grunn av været, tirsdag på grunn av tekniske problemer med framdriftsmaskineriet.

Det er de samme tekniske problemene som skaper problemer onsdag.

– Vi har jobbet i ett og et halvt døgn for å få fikset problemene. Det ser ut som om planen vår holder, og at vi kan sette i gang igjen på skjærtorsdag. Vi vet mer senere i dag, sier Ternblom.