Kabelen røk: Har stått på hele natta STENGT: Et kabelbrudd førte til at Iuellsklev måtte stenges for trafikk fra torsdag ettermiddag. Fredag vil trolig veien bli åpnet igjen. (Foto: Arne Ingmar Eggen) GRAVEMASKINFØRER: Lars Thorbjørnsen. (Foto: Arne Ingmar Etggen) Iuellsklev er stengt for trafikk etter et kabelbrudd torsdag ettermiddag 30.11.2018 kl 09:15 (Oppdatert 10:08)

Arne Ingmar Eggen

- Vi har stått på i hele natt, men klokken 12.00 regner vi med at Iuellsklev igjen kan åpnes for trafikk, sier Lars Thorbjørnsen fra entreprenørselskapet Lars Thorbjørnsen Graving og Asfalt, som måtte tykke ut for å grave opp en grøft og skjøte.

- Her har Agder Energi kastet seg rundt og gjort en bra jobb, vurderer daglig leder Lars Thorbjørnsen fra førerhuset på gravemaskinen.

Selv om strømkabelen ligge i bakken, har den likevel røket.

- Alt har vel sin tid, filosoferer Thorbjørnsen som legger til at bruddet ligger i en sving som kan være ekstra utsatt for slitasje.

- Men ikke alt her i livet kan vel gå rett frem? filosofere han videre.

Åpner igjen fredag

Men så var det denne veien, da.

Etter at mannskapene fra entreprenøren og Agder Energi har jobbet hele natt til fredag, og dermed har måttet holde veien stengt, regner Thorbjørnsen med at asfalten vil komme på klokken 11.00 og at Iuellsklev igjen skal åpnes.

- Det er bare å beklage de trafikale problemene dette har ført til for folk som må benytte Iuellsklev, men vi hadde ingen andre muligheter enn å stenge hele veien, konkluderer Lars Thorbjørnsen