Jule- og nyttårsfeiring trues av feber og hoste NÆR: Influensaen er her, og utbruddet er størst i nabofylkene. (Foto: Scanpix) Det kan bli snørrete og feberhet jul for mange i år. Influensaen er nær, Vestfold og Akershus har flest syke akkurat nå. Influensaen har kommet tidligere enn vanlig, og Folkehelseinstituttet (FHI) venter en sykdomstopp rundt jul og nyttår. 21.12.2016 kl 21:01

NTB

Tlf: Sør-Norge ligger foreløpig øverst på statistikken, og høyest antall med feber, muskelsmerte, hodepine og rennende nese finner man i Oslo, Akershus og Vestfold. Tidlig utbrudd – Antall influensatilfeller er nå allerede på nivå med toppen vi hadde i fjor, og er høyere enn vanlig for årstiden, heter det på FHIs nettsider. Det er uvanlig med så mange tilfeller allerede i desember, men nå venter altså FHI en topp rundt den forestående høytiden. Så langt i høst har 3.000 nordmenn fått påvist influensa. Bare den siste uken ble 185 personer innlagt på sykehus med influensa, viser oversikten for uke 50. På landsbasis er influensaaktiviteten fortsatt lav, ifølge FHI. Eldre og småbarn Det er flest eldre som legges inn på sykehus, etterfulgt av små barn i alderen 0-4 år. I hovedsak er det influensa A (H3N2) som påvises, og som så langt preger sesongen 2016/17. Også ellers i verden er det influensa A (H3N2)-virus som dominerer. FHI minner om at det ikke er for sent å vaksinere seg, men understreker at det tar cirka to uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse. Derfor haster det nå, lyder anbefalingen.