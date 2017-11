Jubilerer kanskje for siste gang STOLT: Rektor Kristen Øybekk med en kiste fra den siste «omgangsskolen» i Gjerstad. (Foto: Innsendt) KÅSERTE: Jens Jacob Aasbø fikk folk til å le. (Foto: Innsendt) annonse Gjerstad skole på Kamperhaug feiret nylig 50 år, men kan snart bli lagt ned. 20.11.2017 kl 13:40

Torsdag 16. november var alle invitert til en stilfull og artig jubileumsfest på skolen.

En liten skygge lå allikevel over festen i og med at skolen som jubilerer har et nedleggelsesvedtak hengende over seg. Gjerstad kommunestyre har vedtatt ny skolestruktur med bygging av ny 1–10 skole på Sunde. Den nye skolen vil bli liggende like i nærheten av Abel ungdomsskole. Dermed kan en liten æra i Gjerstad være slutt hvis en samlet skole blir et faktum.

Gammel kiste

I forbindelse med jubileumskvelden hadde både elever og lærere tilrettelagt kvelden med en hyggelig, historisk ramme. På veggene hang gamle kart, og til og med en kiste fra den siste «omgangsskolen» i Gjerstad var plukket frem. Gamle plansjer fra 1903 hadde skolen også tatt vare på.

Storbandmusikk

Først ut på jubileumsfeiringen var Gjerstad Storband. Flere av musikerne har gått ved skolen.

Dessuten er dirigenten, Ole Jacob Aspesæter, lærer ved skolen.

Rektor ved Gjerstad skole, Kristen Øybekk, innledet kvelden med å fortelle litt fra skolens historie. Og den gode rektor Øybekk fikk folk til å humre godt på «gjerstadvis» med sine lune, humoristiske kommentarer.

Personalskryt

Ordfører Inger Løite hilste fra Gjerstad kommune. Løite har selv vært elev ved skolen.

Hun trakk spesielt frem personalet ved Gjerstad skole som yter en stor innsats med integrering og samarbeid med andre skoler i inn- og utland og de ansattes interesse for- og store kunnskap om det å skape en god skole.

Det var også hilsen fra FAU ved Ånon Ausland og mange flere som hyllet jubilanten.

Latter

Jens Jacob Aasbø kåserte over temaet: «Akkurat slik var det, ja!»

Taket lettet nesten av latter underveis, da Aasbø fortalte om livet på små grendeskoler, skildringer av skøyerstreker og livet ellers i grendene. – Det var i den tiden ungene dro ut når det ble lyst og skulle være i hus når det blir mørkt. – Et herlig kåseri og en fantastisk fortellerevne.

Byggmester hilste

Jørgen Bråten fra Drangedal hadde ansvar for byggingen av skolen. Han er blitt 87 år gammel og hadde sendt hilsen til skolen.

– Personalet ved skolen har laget jubileumsbok. Det har blitt en bok på mer enn 300 sider. Den inneholder stoff fra det som har skjedd ved skolen de siste 50 år inkludert bilder fra alle klassene som har gått på skolen i denne perioden. Boka ble lansert på festen på Gjerstad skole torsdag.

