Joshua French i isolat etter hjemkomsten I ISOLAT: Joshua French er fremdeles innlagt på sykehus. Her fra rettssalen i Kongo i 2014. (Foto: Marte Christensen / NTB scanpix) sffds: annonse Joshua French holdes isolert på sykehus fordi det ble funnet resistente bakterier på huden hans etter returen fra fengselet i Kongo. 14.07.2017 kl 21:02 (Oppdatert 21:05)

NTB

Nesten to måneder etter at han slapp ut av militærfengselet i Kongo og kom tilbake til Norge, er Joshua French fremdeles innlagt på sykehus. Familien har ønsket ro og stillhet etter hjemkomsten, men fredag opplyste Gulla Nyheim Gramstad, administrator av støttegruppen for French på Facebook, hvordan det går med 35-åringen. Det var Dagen som først omtalte Facebook-innlegget.

– Han har siden hjemkomsten vært tatt godt vare på, der han har vært innlagt på sykehus, og er fremdeles. Det viser seg at han har resistente bakterier på huden, og må derfor isoleres. Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid. Det er det vi kan fortelle om hans tilstand for tiden, skriver Gramstad.

Moren til Joshua French, Kari Hilde French, skrev på familiens bloggtidligere i juli at hun sammen med advokat Hans Marius Graasvold møtte utenriksminister Børge Brende (H) etter sønnens hjemkomst 17. mai.

– Det var veldig hyggelig. Av de tre utenriksministrene som vi har hatt gjennom disse åtte årene, er han den som har gjort mest for saken, skrev Kari Hilde French.

Hun takket også for støtten og de mange brevene og kortene som støttespillere har sendt etter hjemkomsten.

