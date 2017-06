Joda, Arendal har (også) plass til et stort sirkus GLEDER SEG: Frank Nedal (t.v.) og Runo Nygård i Saltrød og omegn nærings- og interesseforening gleder seg stort til sirkus på plassen nedenfor dem. Teltet får akkurat plass mellom de to mørke lysstolpene. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) FORNØYD: Ved turnéstart var Evje eneste sted i Aust-Agder på årets turnéliste. Nå er både Grimstad, Arendal og Risør på plass. Og Are Arnardo håper på «ja» fra Lillesand. (Foto: Arkivfoto) Cirkus Arnardo – sesong 69 Arne Otto Lorang Andersen, født i 1912 i Sarpsborg ønsket allerede som liten gutt en rund scene med publikum rundt.

Da Cirkus Empress kom til Halden i 1926, rømte han og ble stallgutt.

Snart opptrådte han som slangemenneske og balansekunstner. Han jobbet også noen år administrasjon for Cirkus Berney noen år, men opptrådte både og utenfor sirkus.

I 1949 inviterte han til sitt eget sirkus, Cirkus Arnardo, som han dreve livet ut.

Han døde under en forestilling på Tøyen i Oslo i 1995.

Sønnen Arild Arnardo er nå sirkusdirektør. Kilde: arnardo.no annonse Hadde Cirkus Arnardos telt vært en meter større, hadde Saltrød-karene fjernet en lysmast for å få sirkus. Det er mange år siden det var sirkus øst i Arendal. 30.06.2017 kl 12:05 (Oppdatert 12:08)

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 957 46 871

I mars beklaget Are Arnardo, daglig leder for Cirkus Arnardo, seg over at fylkeshovedstaden Arendal ikke har plass til hans store sirkus mer.

Men nå er saken løst. 27. juli blir det sirkus på plassen nedenfor Saltrød senter.

– Da det ble kjent at vi ikke skulle ha norgespremiere i Arendal slik vi har hatt i 20 år, kom det fort en henvendelse til oss om at vi kunne ha sirkus på Saltrød. Det er utrolig hyggelig, og vi gleder oss veldig. Det var jo synd at vi ikke fikk hatt norgespremieren i Arendal i år slik vi har hatt i mange år, sier han.

Bygging og kunstgress

Inntil for tre år siden kunne plassen i Barbu bukt brukes.

Det var alltid litt magisk når sirkusprinsessen kom ridende inn gjennom åpningen og man så Galtesund i bakgrunnen.

I bukta er det nå full byggeaktivitet. Så ble det to år på grusbanen på Høgedal ved Arendal kirkegård, men den er omdisponert til noe annet i år.

– Vi har googlet flittig og sett etter åpne plasser nær Arendal, private, eller kommunale, uten å finne noe. Nå er det veiprosjekter og bygging over alt, sa Arnardo til Agderposten i vår.

Men nå har det altså ordnet seg – selv om premieren ble i Vest-Agder.

Også Grimstad og Risør

Han har også fått sirkusplass i Grimstad helgen rett etterpå – og venter på svar fra Lillesand om de kan få komme til hjemkommunen sin med årets show.

Det er nemlig to år siden sist de var der.

Arnardo-familien har hovedbase på Justøya.

Deretter står Risør før tur - før hele følget farter til Østlandet.

Tivoli og markeder

På Saltrød er det to karer som gleder seg veldig til den to timer lange forestillingen med akrobater, klovner, kameler, lamaer og prinsessehest.

I Saltrød og omegn nærings- og interesseforening sitter Runo Nygård i styret sammen med Frank Nedal som driver Kiwi-butikken på Saltrød senter.

Ivrige Nedal har siste året arrangert høstmarked, julemarked og fylt plassen med påske-tivoli. Tivoli blir det også senere i sommer.

– Cirkus Arnardos telt er 40 meter i diameter. Det er 41 meter mellom lysmastene her, men altså – hadde ikke det gått, hadde vi bare fjernet den ene. Selvføgelig, sier Nedal bastant.

I tillegg er det behov for plass til vogner, lastebiler og dyr. Besøkende kan parkere oppe ved hovedinngangen og bak senteret.

Husker Merano

– Det er utrolig gøy at det skjer ting her øst i Arendal. Vi håper og tror at mange vil komme, supplerer Nygård.

Han minnes Sirkus Meranos visitt på en grusbane på Eydehavn for mange år siden, men ellers kan ingen av dem ikke huske sist det var sirkus i dette området.

Merano hadde for øvrig sin siste turné i 2014.

Mangel på sirkusplasser ble oppgitt som begrunnelse, ifølge Wikipedia.

Cirkus Agora var i Arendal sist helg – det er mindre og fikk plass på grusbanen ved Nedenes skole vest i kommunen.

Lørdag var en fjerdedel av plassene fylt, men søndagen var det bortimot fullt.

Og Agoras direktør Jan-Ketil Smørdal, beklaget seg over trøbbel med å finne passende sted.

Asfalt med sagmugg

Nedenfor Saltrød senter er det asfalt på bakken, noe Arnardo sier ikke er noe problem.

Han er vant til asfalt for eksempel når de rigger til sirkus ved Dyreparken.

– Vi strør bare på sagmugg og høy, sier han.

Men det kommer til å bli noen hull i asfalten.

– Vi har en plan for hvordan hullene skal fikses. Vi tar det på dugnad, sier Frank Nedal og Rune Nygård - og tenker da både på arbeidskraft og penger.

For sirkus vil de ha.