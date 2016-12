Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Jente påkjørt på Kystveien PÅKJØRT: En person ble påkjørt på Kystveien onsdag formiddag. (Foto: Tipser) Ei jente har moderate skader etter påkjørselen på Kystveien i Arendal. Bilføreren er fratatt førerkortet. 21.12.2016 kl 11:20 (Oppdatert 21.12.2016 kl 12:09)

Ulykken ble meldt av politiet klokken 10.59: – Arendal, Kystveien. Trafikkulykke. En person påkjørt. Ukjent skadeomfang. Nødetater på vei. Oppdateres, opplyser Agder-politiets operasjonssentral på Twitter. Det var køer på Kystveien i begge retninger, opplyste bilister på stedet. Arendal, Kystveien: Bilfører har fått beslaglagt førerkortet. Politiet oppretter sak på forholdet. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 21. desember 2016 Akuttmottaket på Sørlandet sykehus opplyser å ha mottatt ei jente med moderate skader, og at hun er innlagt i Arendal. – Vi mener bilfører kan lastes for hendelsen, og har derfor beslaglagt førerkortet, sier operasjonsleder Sverre Birkeland til Agderposten. Bilføreren er en 60 år gammel kvinne. Politiet var i formiddag ikke kjent med alderen på den påkjørte jenta. Klokken 11.23 var køene ved ulykkesstedet i ferd med å løse seg opp.