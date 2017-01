Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Jensen-saken kan føre til gjenåpning av flydroppsaken GJENOPPTAKELSE? : Rettssaken mot Eirik Jensen kan føre til at flere dømte i den såkalte flydroppsaken vil forsøke å få saken gjenopptatt. (Foto: NTB scanpix) Dersom ekspolitimannen Eirik Jensen blir dømt i retten, vil det kunne åpne for gjenopptakelse av flydroppsaken og andre saker der han har deltatt i etterforskningen, mener flere advokater. 12.01.2017 kl 10:46

NTB Onsdag forklarte Jensen seg i tingretten om den såkalte flydroppsaken fra 1993, der Gjermund Cappelen angivelig kom med informasjon som førte at politiet avslørte storinnførsel av narkotika. Bjørn Haugen er advokaten til en av de dømte i flydroppsaken. Til NRK sier han at han vurderer å be om at saken gjenopptas fordi politiet kan ha brukt ulovlige metoder i etterforskningen. – Vi følger rettssaken tett. Vi vil på nytt vurdere en begjæring om gjenåpning av saken, sier Haugen. Flydroppsaken ble forsøkt gjenåpnet av flere av de dømte i 2013. Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, ser ikke bort fra at flere vil prøve igjen dersom Jensen blir dømt. – Om han blir domfelt, så vil det kunne reise spørsmål om gjenopptakelse av flere saker, sier Dietrichson til NRK. (©NTB)