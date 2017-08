– Jeg føler mistillit fra styreleder Har sagt opp: Daglig leder Tore Barstad ved Risør Akvarium har sagt opp. (Foto: ) annonse Daglig leder Tore Barstad ved Risør Akvarium har sagt opp. Han føler styret ikke er fornøyd med jobben han gjør. 14.08.2017 kl 13:52 (Oppdatert 14:03)



– Jeg har sagt opp stillingen på grunn av at jeg føler mistillit fra styreleder og et styremedlem, sier Barstad til Aust Agder Blad.

– Misfornøyde

Han har vært daglig leder ved Risør Akvarium siden 2006, men sier at han nå føler enkelte i styret ikke lenger er fornøyd med ham.

– De er misfornøyde med jobben jeg gjør. De mener at det ikke er nok at jeg sørger for at fiskene har det bra, at alt det tekniske fungerer, og at jeg underviser skolebarn. De vil i tillegg ha meg til å drive med markedsføring og andre tidkrevende administrative oppgaver. Det virker som de er mer opptatt av at jeg skal drive med skrivebordsarbeid enn å jobbe med dyra, sier han til lokalavisen.

Beklager oppsigelsen

Barstad understreker at han synes det er leit at situasjonen er blitt som den er blitt. Han forteller at han akter å stå i stillingen ut oppsigelsestiden.

Styreleder Gerd Langmyr ønsket ikke å kommentere konflikten, overfor Aust Agder Blad.

– Styret beklager at Tore Barstad sier opp. Det er alt jeg ønsker å kommentere før styret har vært samlet igjen, sier Langmyr til lokalavisen