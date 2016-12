Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Italienske medier: Berlin-mistenkt skutt og drept i Milano

Milano (NTB): Mannen som angrep julemarkedet i Berlin er skutt og drept av politiet i en skyteepisode i Milano, sier en sikkerhetskilde til Reuters. 23.12.2016 kl 17:24

Nyhetsbyrået ANSA skriver at Anis Amri, mannen mistenkt for angrepet i Berlin, ble skutt og drept av politiet natt til fredag ved jernbanestasjonen i byen Sesto San Giovanni, i provinsen Milano nord i Italia. Ifølge La Repubblica stoppet politiet mannen for å kontrollere identitetspapirene hans klokka 3 natt til fredag. Mannen skal da ha tatt fram en pistol og skutt to politimenn, før han så ble skutt og drept av politiet. Mannen skal ha hatt en togbillett i sekken, og skal nettopp ha ankommet Italia fra Frankrike med tog. (©NTB)