Inviterer til funky morgendisko MORGENFRISKE: Juliane Andrea Josephsen (f.v.), Tine Eilen Gunnes, Heidi Johansen, Elke Tunold. Tina Schoolmeester var ikke til stede da bildet ble tatt

Morgendansen skal være en kickstart på årets Bynatt-arrangement som går over flere dager.

– Funky frokost er en morgendisko der du kan danse deg morgenfrisk med funky musikk. Vi leker med døgnrytmen og bytter ut alkohol med kaffe. Vi kjører lave skuldre, så her er det plass til alle fasonger, alle aldre, dansemooves og morratryner – alt akkompagnert av DJ Kavalér (Jon Løvøen). Diskoen avsluttes med Juliane og Tinas pop up grønne frokostbar, forteller Juliane Andrea Josephsen, Tine Eilen Gunnes, Heidi Johansen, Elke Tunold og Tina Schoolmeester

Danse eller vaie

Det hele skjer i Torvgata 7

– Funky frokost er et ideelt arrangement der eventuelt overskudd går til et nytt og videreutviklet opplegg. Alle er velkomne; Ta med en venn, kollega, din gamle far, din store kjærlighet, eller kom alene og møt likesinnede, danseglade morramennesker.

– Det eneste kriteriet er at du beveger på deg. Kall det å danse. Kall det å vaie frem og tilbake fra side til side eller jump around! Samme det. Vi vil bare våkne opp sammen med deg, sier den sprudlende gjengen.

Nytt fellesskap

«Torvgata 7» etableres nå som er et kreativt fellesskap i Arendal sentrum. Her vil du finne coworks med mange nyskapende virksomheter, møterom, fotostudio, visningsrom, kafé og butikk, ifølge hjemmesiden.

