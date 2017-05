Inviterer til FilmCamp i Grimstad FilmCamp: Sørnorsk Filmsenter inviterer igjen til FilmCamp i Grimstad i sommer. (Foto: Pressefoto) FilmCamp: Sørnorsk FIlmsenter arrangerer FilmCamp i Grimstad for fjerde gang. (Foto: Pressefoto) annonse Sørnorsk Filmsenter inviterer til FilmCamp i Grimstad i slutten av juni. 29.05.2017 kl 21:52



For fjerde år på rad arrangerer Sørnorsk Filmsenter, i samarbeid med Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylkeskommune, en ukeslang camp på Dømmesmoen i Grimstad for filminteressert ungdom.

– Her blir det sosiale aktiviteter, overnatting i idylliske omgivelser, og ikke minst; masse filmproduksjon, opplyses det i en pressemelding.

Sørnorsk FilmCamp er et tilbud rettet mot ungdom som er interessert i filmproduksjon, og ønsker å lære mer om håndverket fra profesjonelle veiledere fra det Sørnorske filmmiljøet.

– Tilbudet er åpent for alle fra Agder og Telemark, og det er like mye et tilbud for dem som liker å spille foran kamera, som for dem som heller vil regissere eller filme. For 1000 kr får man alt inkludert; overnatting, mat og alt det filmrelaterte, sier produsent for campen, Iain Forbes.

Selve Filmcampen går av stabelen på Dømmesmoen fra 26. til 30. juni.