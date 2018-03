Innbrudd i container hos bilverksted i Åmli annonse Tyver har tatt seg inn i en container ved et bilverksted i Åmli i løpet av natten. 13.03.2018 kl 12:09

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 09.21 tirsdag morgen.

- Melding om innbrudd i container ved bilverksted i løpet av natten. Politiet er på stedet for åstedsundersøkelse, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Politiet opplyser videre at det er stjålet utstyr for skifting av dekk, et sveiseapparat og dekk fra containeren.

- Spor er sikret. Sak opprettes, opplyser operasjonsleder.