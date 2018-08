Ingrid Espelid Hovig er død DØD: Programleder og forfatter Ingrid Espelid Hovig er død, 94 år gammel. Hun ledet Fjersynskjøkkenet på NRK i over 30 år og skrev og bidro til over 60 kokebøker. (Foto: NTB scanpix) Ingrid Espelid Hovig, kjent som "Hele Norges matmor", er død. Hun ble 94 år. 03.08.2018 kl 12:12 (Oppdatert 12:22)

NTB

Gyldendal forlag bekrefter dødsfallet overfor NRK.

I over 30 år ledet Hovig Fjernsynskjøkkenet på kanalen.

I løpet av karrieren har hun også skrevet og bidratt til over 60 kokebøker, og fikk en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994.

- Inspirator

– Ingrid Espelid Hovig har vært en inspirator for veldig mange. Gjennom tiår i Fjernsynskjøkkenet lærte hun det norske folk å lage god og sunn mat. Hun har gitt oss kunnskap om sammenhengen mellom et sunt kosthold og god helse, men det viktigste er at hun har vist oss gleden ved å lage mat. At det å lage sunn og god mat er noe alle kan klare, sa helseminister Bent Høie (H) under en festlunsj regjeringen holdt da Hovig fylte 90 år i 2014.

Hele Norges matmor

Ingrid Espelid Hovig var hele landets avholdte kjøkkensjef og kokk, både i og utenfor NRKs programserie Fjernsynskjøkkenet, som gikk i over 30 år. TV-seerne fikk følelsen av at de personlig kjente den blide vestlandsdamen, som smilte lurt og blunket "og så juksa vi litt.." når det gikk raskere enn naturlig å bake en kake.

Alltid pen på håret, med forkle på og persillekvasten klar, formidlet hun på en sjarmerende og naturlig måte grunnkunnskap om god og sunn hverdagsmat. Persillen måtte med, som prikken over i-en på nesten enhver rett, og dette ble en liten gimmick mellom henne og medprogramlederen, ernæringseksperten Kaare Norum.

Maten skulle ikke bare være sunn, enkle hverdagsmåltider skulle skape matglede og se fristende ut.

Bygd og by

Ingrid Espelid Hovig var født på Kleppestø på Askøy utenfor Bergen, gikk ut fra Statens lærerinneskole i husstell på Stabekk i 1950 og ble tilknyttet Opplysningskontoret for fisk. Ifølge Store norske leksikon er det neppe noen ".. som har renset flere sild på offentlig sted" enn hun.

Til NRK kom hun tidlig på 60-tallet, som programsekretær for kosthold, ernæring og forbrukerstoff. Fjernsynskjøkkenet gikk på lufta første gang i 1965, og ble fort svært populært, selv om man ikke kunne se at persillen var grønn, for fargefjernsynet kom ikke i gang for alvor her i landet før i 1975.

Hun reiste også rundt og fikk husmødre i bygd og by til å vise på skjermen hvordan de laget tradisjonsrik, norsk hverdags- og festmat, og på samme måte reiste hun rundt i verden og presenterte mat fra ulike kulturer.

50 kokebøker

Ingrid Espelid Hovig var ansvarlig for en rekke kokebøker. Den første kom i 1967 og het "Ingrid Espelid ber til bords" med oppskrifter fra Fjernsynskjøkkenet. Siden skrev eller bidro hun til over 50 kokebøker.

Hun mottok en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser for sin innsats for ernæring og sunn mat. Hun var ridder av 1. klasse av St Olavs Orden, og Ingrid Espelids Hovigs matkulturpris går til personer som gjør en særlig stor innsats for norsk mat og matkultur.

Også som pensjonist laget hun programmer og var ambassadør for Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Kort ekteskap

Ingrid Espelid Hovig var gift med arkitekten Jan Inge Hovig, som døde i 1977, bare ni dager etter at de to giftet seg.

De siste årene bodde hun på sykehjem i Oslo og til 90-årsdagen i 2014 sto Arne Hjeltnes bak boka "90 retter til Ingrid Espelid Hovig", hvor norske mesterkokker hedret henne med egne oppskrifter.