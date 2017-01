Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Influensautbrudd i hele landet INFLUENSAEN: Er kommet til hele landet. (Foto: NTB scanpix) annonse Årets influensa har bitt seg fast i alle fylker, men utbruddet kan være i ferd med å nå toppen. 04.01.2017 kl 19:46

En oversiktfra romjulsuka viser at forekomsten av influensa øker betydelig. Hele landet er nå rammet. Verst er det på Østlandet, spesielt i Oslo og Akershus, men også i Trøndelag er mange syke. Den sterkeste økningen i romjula fant sted i Møre og Romsdal og Oppland. Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane er fylkene som hittil har sluppet lettest unna og foreløpig bare har lav grad av influensaforekomst. Antall prøver som ble sendt inn til laboratorietesting, sank noe i forrige uke. Men det var ventet, siden færre går til legen i dagene rundt jul og nyttår, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukentlige influensarapport. – Dette er et typisk mønster, og de neste par ukene vil gi bedre indikasjon på om toppen er nådd eller om utbruddet fortsetter å øke, skriver Folkehelseinstituttet. Influensautbruddet ligger an til å bli det kraftigste på flere år. Antall påvisninger er allerede høyere enn sist vinter og høyere enn vanlig for årstiden. Det er ikke meldt om utbrudd på helseinstitusjoner i løpet av den siste uken. Årets virus rammer særlig eldre mennesker. 356 pasienter var forrige uke lagt inn på sykehus med influensalignende sykdom, og de aller fleste av disse pasientene er over 60 år. (©NTB) annonse