Ikke skift i helgen HJULSKIFT: Det er ikke helt tiden for dette ennå. (Foto: Colourbox/Tryg Forsikring) annonse Kjører du med piggdekk? Kjør med dem litt til. 06.04.2018 kl 18:49 (Oppdatert 19:02)

– Du bør vente med å skifte til sommerdekk inntil du er helt sikker på at de gir riktig veigrep. Det er fremdeles fare for kuldegrader, ikke minst om natta, og en veibane med is på morgenen er livsfarlig dersom du kommer kjørende på sommerdekk.

Det sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

I tråd med regelverket skal piggdekkene av første mandag etter påske i Sør-Norge – førstkommende mandag.

Men så er det vinteren, da.

For Sør-Norge er det fremdeles sjanse for snøfall i helgen, ifølge de siste værmeldingene, påpeker forsikringsselskapet.

– Jeg anbefaler i hvert fall ingen å skifte dekk i helgen, sier Brandeggen.

Han nevner at både politi og veimyndigheter normalt utviser skjønn i overgangsfasene.

Og så kommer varmen

Meteorologisk institutt har imidlertid signalisert at Sør-Norge kan få tosifrede varmegrader et stykke ut i neste uke.

Skjer det, sier Brandeggen, kan man vurdere å legge om til sommerdekk.

Det bør du også gjøre hvis du kjører på piggfrie vinterdekk.

Etterstram

– Dette fordi piggfrie vinterdekk har dårligere grep på våt asfalt enn rene sommerdekk.

Og når du først skal legge om:

Husk å etterstramme hjulboltene, henstiller Brandeggen hos Tryg, og viser til de årvisse tilfellene av hjul som løsner i fart.

Sjekk også mønsterdybden på sommerdekkene (som skal være minst 1,6 millimeter), samt at dekkene har riktig lufttrykk, anbefaler forsikringsselskapet.

