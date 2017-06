Ikke få panikk når sirenene går av i dag sivilforsvaret: (Foto: SCANPIX) annonse Onsdag klokken 12 kommer Sivilforsvarets sirener og tyfoner til å gjalle over hele landet. Totalt skal rundt 1.250 varslingsanlegg testes. 13.06.2017 kl 16:21 (Oppdatert 09:32)

NTB

Det er signalet "Viktig melding – lytt på radio" som sendes over sirenene i alle kommuner som har montert slike anlegg. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Det finnes også to andre signaler: ett som varsler ankomst av fiendtlige fly, samt et "faren over"-signal, men i testsituasjoner benyttes ikke disse signalene.

Bygd under den kalde krigen

Varslingssystemet ble bygd ut under den kalde krigen, og det blir testet i januar og juni hvert år.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det fortsatt er viktig å benytte slike signaler ettersom det er et system som fungerer, uavhengig av mobildekning eller andre tekniske alternativer.

Brukes i fred og krig

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid for eksempel ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.

Under togulykken i Lillestrøm i april 2000, da et propantog kolliderte med et godstog, ble også Sivilforsvarets signalanlegg tatt i bruk til varsling da folk måtte evakueres.