I kortholderen skjules en kniv: Politiet er bekymret over våpenimport SKJULT VÅPEN: Her er en kniv skjult i en kredittkortholder. (Foto: Politiet) ULOVLIG VÅPEN: Dette er et eksempel på ulovlige våpen som er innført fra utlandet. (Foto: Politiet) KNOKEKNUSER: En slåsshanske er blant beslagene til politiet. (Foto: Politiet) SPRINGKNIV: Dette er en springkniv som ble bestilt fra utlandet. (Foto: Politiet ) Agder politidistrikt advarer folk fra å bestille og få tilsendt farlige og ulovlige våpen fra utlandet. 23.11.2018 kl 11:27 (Oppdatert 13:00)



Siden september i år har Agder politidistrikt registrert 78 saker knyttet til innførsel av voldsprodukter mot fire slike saker i hele fjor.

– Politiet er bekymret for at disse produktene skal ende opp i kriminelle miljøer, og at de skal bli brukt i voldssammenheng. Politiet har gjort beslag av slike gjenstander i straffesaker. Vi har også sett at de har blitt anvendt i alvorlige voldshendelser, sier leder av Felles straffesaksinntak (FSI) hos politiet i Agder, Unn Hege Sørensen.

Saftige forelegg

Voldsproduktene det er snakk om kan være elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, kastestjerner og mer.

De som bestiller slike gjenstander er hovedsakelig menn i alderen 15-40 år.

– Ved innførsel av gjenstander som faller inn under definisjonen av voldsprodukter kan det ilegges forelegg på mellom 7.000 og 10.000 kroner. Politiet vurderer hver sak individuelt, sier Sørensen.

Anmelder innførselen

Produktene er bestilt fra utlandet, og blir avdekket ved grensekontrollen på Gardermoen.

Det er tolletaten som anmelder innførselen til politiet.