I dag sto de igjen i veikanten med laseren - slik gikk det FARTSKONTROLL: Bildet er tatt fra en tidligere kontroll som UP avholdt. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Utrykningspolitiet var på tokt i Arendal og Tvedestrand tirsdag. 10 bilførere ble bøtelagt. 13.02.2018 kl 16:01 (Oppdatert 16:23)

Ingmar Brokka Rike

Utrykningspolitiet stilte seg opp med laseren i en 50-sone på fylkesvei 420 på Hisøy.

UP-betjenten bak lasermåleren blinket ut fem bilførere som fikk bot iløpet av kontrollen.

Utrykningspolitiet avholdt også laserkontroll i en 50-sone i Vestervei i Tvedestrand.

Her ble det skrevet ut tre forenklede forelegg for fart og to for ulovlig mobilbruk.