I dag stemmer hun mot sine egne – følg den historiske debatten i Stortinget BEHANDLER REGIONREFORMEN: Samling av ett Agder står på agendaen i Stortinget. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) Kommunereformen Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.

Reformen er basert på frivillighet, men det åpnes for tvang i spesielle tilfeller.

Stortingets kommunalkomité er kommet fram til at antall kommuner kuttes fra 428 til 354 med tvang i 11 tilfeller.

Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner, pluss Oslo.

De nye kommunene og regionene skal etter planen være på plass innen 1. januar 2020.

Fylkesmennene foreslo høsten 2016 at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje. (Kilde: NTB, Distriktssenteret ) annonse Onsdag erklærte Ingebjørg Godskesen (Frp) at hun vil stemme mot tvangssammenslåingen. Følg direktesendingen fra Stortinget. 08.06.2017 kl 09:09

NTB Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Marginene er små når Stortinget behandler kommunereformen.

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) fra Aust-Agder vurderer å si nei. Får hun følge av én representant til, ryker reformen.

KAN BRYTE UT: Ingebjørg Godskesen kan gjøre voteringen i Stortinget torsdag svært spennnende. Her sammen med de øvrige representanente fra Aust-Agder ved en tidligere anledning. Foto: -

Hun har allerede sagt at hun vil stemme mot regionreformen, som innebærer at to Agder-fylker blir ett.

Stortinget behandler den store reformen torsdag. Dersom den blir vedtatt, får Norge langt færre kommuner og fylker, og noen vil bli slått sammen mot sin vilje.

Senterpartiet stiller med alle sine representanter i salen, noe som innebærer at de andre partiene må gjøre det samme for å bevare styrkeforholdet under avstemningen.

Fra klokken 10 kan du følge stortingsmøtet i videovinduet øverst. Agderposten videreformidler sendingen fra Stortinget.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no