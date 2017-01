Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

I dag er det veiarbeid på 14 veier i fylket VEIKART: 14 steder i Aust-Agder er det redusert framkommelighet på grunn av veiarbeid torsdag. (Foto: Skjermdump)

Det er redusert framkommelighet på en rekke veistrekninger i Aust-Agder torsdag. 19.01.2017 kl 08:30

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Vegtrafikksentralen melder om redusert framkommelighet en rekke steder i fylket vårt torsdag. Se alle trafikkmeldinger fra Statens vegvesen i vårt interaktive kart øverst i saken! På E18 På E18 mellom Stølenkrysset og Solberg østre bru i Arendal er det nedsatt fartsgrense til 50 kilometer i timen helt frem til 1. april. – Veien kan også bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av veiarbeid, opplyser Vegtrafikksentralen. Også på E18 mellom Rømyrkrysset og Fiansvingen i Tvedestrand er det redusert framkommelighet på grunn av veiarbeid, med mulighet for stengning i perioder på inntil 15 minutter. Her vil veiarbeidet pågå helt frem til 1. juni i år. Veiarbeid I tillegg melder Statens vegvesen om redusert framkommelighet på følgende veistrekninger: Rv 9 Nomeland – Skagen, på strekningen Evje – Rotemo

Rv 9 Hovden – Hovden bom, i Bykle kommune

Rv 9 Bjåen bom – Hovden bom, på strekningen Hovden – Haukeli

Rv 9 Sandnes – Harstadsberget, på strekningen Evje – Rotemo

Rv 420 Sangereid – Starrheia, på strekningen Sørlandsparken – Grimstad

Fv 202 Rørendal – Tromøya

Fv 213 Havsøy brygge, på strekningen His kirke – Havsøy brygge

Fv 402 Storemyrkrysset N – Birkeland, på strekningen Storemyrkrysset – Birkeland

Fv 410 Barbu – Viadukten, på strekningen Harebakken – Rømyr

Fv 416 Vinterkjærkrysset – Risør sentrum, på strekningen Vinterkjærkrysset – Risør

Fv 420 Langsæ – Blødekjær, på strekningen Øygardsdalen – Stølen

Fv 420 Biekrysset–Grimstad, på strekningen Øygardsdalen–Stølen