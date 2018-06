I år kan barn melde seg på ved start BARNELØP: Skagerrakmila er ikke ei mil for de yngste, men de løper en god runde likevel. (Foto: Arkiv) annonse Fredag kan både barn og voksne løpe i Arendal – og de små kan melde seg på helt frem til start. 21.06.2018 kl 09:38 (Oppdatert 09:55)

Barneløpet har vært en del av Skagerrakmila i mange år. Tidligere så løp vi rundt på Nedre Tyholmen, men på grunn av trafikken i Friergangen, endret vi i fjor så nå gå løypa inn Tollbugata, rundt Torvet, tilbake gjennom Tollbugata. Der runder vi til venstre og løper Kirkegata inn til mål som er ved urmaker Marcussen.

De siste årene har vi hatt samarbeid med Coop og Tine. Og i år som tidligere, er hovedpremien en sykkel, som trekkes ut blant deltakerne. I tillegg får alle drikke fra Tine og godtepose fra Coop.

For de voksne starter mila med en skikkelig styrebakke: Les mer om traseen de skal løpe her (Agp +)

Nytt av i år er at vi har fått med Nr. 1 Fitness. De vil sette opp en liten hinderløype på Kanalplassen før start. Her stiller de mannsterke og har litt artigheter, som barna må løfte, hoppe over med mer.

Deltakerantallet varierer hvert år med været, så i år håper vi på godt vær og mange barn som vil delta, aldersgrensen er 12 år og jenter og gutter løper sammen.

Nytt av i år: Påmeldingen foregår på Kanalplassen, ved start, innerst i Pollen.

Innsendt av Rolf Petter Holthe, Skagerrakmila