Hytte brant ned i Risør natt til søndag Brant ned: En hytte brant ned til grunnen i Risør natt til søndag. (Foto: Tore Myrberg) Etterslukking: Brannvesenet drev med etterslukking på hyttetomta i morgentimene søndag. (Foto: Tore Myrberg) Totalskadd: Hytta ble totalskadd av flammene natt til søndag. (Foto: Tore Myrberg) Til grunnen: Bare grunnmur og litt av reisverket sto igjen av hytta etter brannen natt til søndag. (Foto: Tore Myrberg) annonse En fritidsbolig brant ned i Risør natt til søndag. Ingen personer ble skadet. 03.06.2018 kl 07:48 (Oppdatert 08:17)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Politiet fikk melding om brannen klokken 03.07 natt til søndag.

- Sundsåsen, melding om brann i fritidsbolig. Ikke personer inne. Nødetatene på vei, opplyste operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Da brannvesen og politi kom frem til stedet viste det seg raskt at hytta var overtent.

- Brannvesenet konsentrerer seg om å hindre spredning, opplyste operasjonsleder.

En drøy halvtime etter at første melding kom, meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll over flammene.

- Kontroll på brannen, opplyste 110-sentralen i Agder klokken 03.46.