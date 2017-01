Hvor dårlige er veiene i Aust-Agder egentlig? Fylkesvei 141: Tatt på fylkesvei 141 - mot Granestua i Arendal. (Foto: Tom Bucher Hansen) Fylkenes samlede veikarakter: Vestfold: 1,72 Hedmark: 1,8 Akershus: 2,06 Oslo: 2,73 Østfold: 2,88 Oppland: 3,26 Buskerud: 3,44 Nord-Trøndelag: 3,48 Sør-Trøndelag: 3,49 Aust-Agder: 3,61 Nordland: 3,88 Finnmark: 9,93 Gjennomsnitt: 4 Troms: 4 Møre og Romsdal: 4,1 Vest-Agder: 4,44 Rogaland: 4,47 Telemark: 4,8 Sogn og Fjordane: 5,56 Hordaland: 5,6 annonse Veistandarden i fylket vårt er kanskje ikke så ille som du trodde? Det er nemlig Hordaland som har de verste veiene i landet. 08.01.2017 kl 15:09

Det viser ny statistikk som er publisert av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OSV) og Rambøll.

I den omfattende rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet» fra OSV blir det fremlagt en tilstandsrapport for et samlet norsk veinett.

Store forskjeller

«Norge står fortsatt overfor en rekke store utfordringer i veisektoren, og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arbeider aktivt for å bidra til at landets veinett skal bli bedre. Vårt mål er å fremme en effektiv veitrafikk med

minst mulig skade på mennesker og miljø. Et trygt og effektivt veinett er en forutsetning for at samfunnet skal skape vekst og utvikle seg i riktig retning», heter det i rapporten.

I rapporten slås det fast at forskjellen på veistandarden i Norge er relativt stor.

Tallene fra OSV er basert på data om bredde, stigning, horisontal-kurvatur (krumming på svinger) og IRI-verdier (jevnhet) på gamle- og nye fylkesveier, riksveier og europaveier i Norge i 2014.

10. plass til Aust-Agder

Undersøkelsen viser at det samlet sett er Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark som har de dårligste veiene i landet.

I andre enden av skalaen finner vi Vestfold, Hedmark og Akershus, som har de beste veiene i landet. (Se oversikt over alle landets fylker i faktaboksen).

Gjennomsnittskarakteren på de norske veiene er 4. Karakteren 1 er best, karakteren 6 er dårligst.

Aust-Agder fylke får samlet sett karakteren 3,61 for veistandarden på europaveiene, riksveiene og fylkesveiene. Ifølge rapporten havner vi på 10. plass av de 19 fylkene i landet.

Her havner vi på jumbo

Men dukker man litt ned i tallene for Aust-Agders del så finner man at det er store forskjeller på veistandarden mellom de ulike veitypene i fylket:

I kategorien europaveier scorer vi veldig bra med karakteren 2,04. Ifølge OSV har vi de femte beste europaveiene i landet.

I kategorien riksveier får vi 3,3, som altså er bedre enn landsgjennomsnittet og sikrer oss en «tiendeplass» sammenlagt.

I kategorien gamle fylkesveier får vi karakteren 3,46, men i kategorien nye fylkesveier havner vi på jumboplass. Altså nest siste plass: med karakteren 5,45.

– Gradvis bedre

Kommunale veier er ikke med i oversikten til OFV. Den statistikken er det Kommunenes Sentralforbund som sitter på.

I en rapport som OSV publiserte i fjor ble det slått fast at norske veier fortsatt er blant de dårligste i Europa.

– Samferdselssektoren har blitt nedprioritert helt fra tiden etter 2. verdenskrig. Først etter 2008 og fram til i dag har sittende regjeringer prioritert og sørget for at budsjettene har økt, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen til Dagbladet.

– Jeg er ganske sikker på at det blir gradvis bedre. Men det avhenger absolutt av at regjeringen spesifikt setter av penger til at fylkeskommunene kan utbedre sine veier også, sier Thorsen til avisen.