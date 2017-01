Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Hvit ATV stjålet fra byggefelt i Arendal MELDT STJÅLET: En Polaris Sportsman 570 (White Lightning) er stjålet på Rykene i Arendal. (Foto: Polaris) annonse En hvit Polaris Sportsmann 570 er meldt stjålet fra et byggefelt på Rykene i Arendal. 30.01.2017 kl 19:45 (Oppdatert 19:46)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet melder mandag kveld at en ATV med registreringsnummer PK 3424 er stjålet i løpet av mandagen. Meldingen om tyveriet fikk politiet klokken 16.37. Eier av kjøretøyet forteller til Agderposten at ATVen var borte da han kom hjem fra jobb i dag. - Den sto parkert på siden av huset. Nøklene til firehjulingen henger fortsatt i skapet inne. Det er ingen som har tatt seg inn i huset i forbindelse med tyveriet, forteller han. Firehjulingen er en 2016-modell Hvit Polaris Sportsmann 570. Eieren forteller at den er helt original og har ingen spesielle kjennetegn. Han har foreløpig ikke fått noe tips fra naboer som kan ha sett noe mistenkelig. Politiet ønsker tips dersom noen har sett en ATV som passer til beskrivelsen. En ny Polaris Sportsmann 570 koster, ifølge Polaris sine hjemmesider, nesten 85.000 kroner. annonse