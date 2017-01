Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

– Huset er fullstendig overtent og vil brenne ned KRAFTIG BRANN: Det er stor spredningsfare, opplyser brannvesenet. (Foto: Tipser) Lyngør Lyngør, tettbebyggelse i Tvedestrand kommune, Aust-Agder, på småøyer (Steinsøya, Holmen, Odden, Lyngøya, dels også Askerøya) utenfor Lyngørfjorden, øst for Tvedestrand tettsted.

Øysamfunnet har ikke bilveier.

Kjent feriested. Rett øst for Lyngør, på Kjeholmens sørspiss, ligger Lyngør fyr.

I 2015 bodde det 77 personer på Lyngør inkludert Askerøya i sørvest, de aller fleste langs Lyngørsundet Med stor fare for spredning ble alle tilgjengelige brannmannskaper sendt til Lyngør. 20.01.2017 kl 20:12 (Oppdatert 21:15)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Nødetatene fikk melding om brannen på Lyngør like over klokken 20.00: På 110-sentralen sier operatør John Lien at alt tilgjengelig mannskap er på vei ut til øysamfunnet, samt politi og ambulansepersonell. Redningsskøyta ble sendt ut fra Arendal. Mannskaper reiste ut med båt fra Tvedestrand. 2001, Lyngør, melding om brann i enebolig - skal ikke være personer inne. Nødetater på vei.Oppdateres — Politiet i Agder (@politiagder) 20. januar 2017 Skal stå tomt Ingen personer skal befinne seg i huset, sier 110-operatør Lien til Agderposten. OVERTENT: Eieren var bortreist da huset begynte å brenne. Foto: Tipser – Vi har fått vite at eier av huset er i Oslo. – Det er stor spredningsfare, legger han når Agderposten snakker med ham i 20-tiden. Fortvilte naboer Boligen som brenner, er et nyere hus i Sandbukta, et byggefelt fra 1980-tallet. Det inngår ikke i den verneverdige trehusbebyggelsen på øya. brannvesenet er på stedet, huset er fullstendig overtent og vil brenne ned. — Politiet i Agder (@politiagder) 20. januar 2017 Agderposten har vært i kontakt med fortvilte beboere i området: – Vi har ikke vann å slukke med, sier en Lyngør-kvinne til Agderposten. Klokken 20.54, en snau time etter meldingen, er brannvesenet på stedet. – Brenner ned Brannmannskapene har konstatert at huset er fullstendig overtent, og ikke kan reddes. Den private innsatsen på stedet før brannvesenets ankomst har dreid seg om å hindre brannen i å spre seg til nabohuset. – Det er et hell at det er vindstille nå, sier en beboer. Klokken 21.14 er faren for spredning for spredning redusert, men ikke over, sier brannvesenets overbefalsvakt Terje Henriksen til Agderposten. Saken oppdateres