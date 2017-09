Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Hunder gravde seg ut av luftegård og angrep kyr To hunder rømte fra en luftegård i Arendal mandag kveld. Hundene løp etter kyr og bet dyrene. 18.09.2017 kl 21:56 (Oppdatert 22:05)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.00. De to hundene kom seg ut av luftegården ved å grave seg ut. Hundene løper etter kyr og bet etter dyrene slik at kyrne fikk bittskader. Politiet opplyser at eieren av hundene og gårdseier ordner opp seg i mellom. Villmannskjøring i Froland Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder også mandag kveld om villmannskjøring med mopeder i Froland. Politiet fikk melding om mopedkjøringen klokken 20.25. - Politiet treffer på en moped. Den ble avskiltet da den ikke er framstilt for kontroll i tide, opplyser operasjonslederen.

